È ancora ricoverata nel reparto di Chirurgia d'urgenza dell'ospedale di Cosenza in condizioni stabili ma con una condizione che resta complessa, Ida Frassetti, la 30enne ferita a colpi di pistola dall'ex compagno Michele Bianco, di 30 anni, che poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Il fatto è accaduto a Mongrassano, nel Cosentino, il 13 agosto scorso. La donna è assistita dall'avvocato Enrico Morcavallo. La donna è stata raggiunta da quattro proiettili rispettivamente al collo, alla spalla e in prossimità di un polmone. È in corso un attento monitoraggio da parte dei medici, con accertamenti strumentali tra cui una Tac, per valutare eventuali lesioni riportate al polmone destro e la necessità di ulteriori interventi chirurgici. Il quadro clinico evidenzia inoltre i segni di una violenta colluttazione precedente all'esplosione dei colpi, con la presenza di evidenti ecchimosi e morsi sul corpo della vittima.

«Ho già incontrato il padre e il fratello della donna – afferma l'avvocato Enrico Morcavallo - dai quali ho ricevuto formalmente l'incarico difensivo, e mi sto recando in Procura per il deposito della nomina». Anche Bianco è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero buone.