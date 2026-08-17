Ai comandi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo decollato da Capo d’Orlando sia finito in mare perché sarebbe stato notato dai bagnanti. In azione Vigili del fuoco ed Esercito

Sono gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, che si trovava ai comandi del velivolo, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera, le persone scomparse a bordo dell’aereo disperso dalla serata di ieri dopo aver agganciato una cella di telefonia tra Fiumefreddo e Fuscaldo. I due avevano trascorso il giorno di Ferragosto in Sicilia dove erano arrivati per passare le vacanze. Domenica mattina alle 9,30 sono partiti ed erano attesi nell’aviosuperficie di Sibari per le 10,30-11 ma poi si sono perse le tracce.

I due erano arrivati nell'aviosuperfice Sibari Fly giovedì scorso, per ripartire poco dopo alla volta di Capo d'Orlando. «Quando è partito - ha raccontato all'Ansa il presidente della struttura Mario Varca - mi ha detto che sarebbe andato in Sicilia per il Ferragosto. Quando torno, ha aggiunto, passiamo una giornata qua insieme».

Aereo ultraleggero scomparso, ricerche nel Cosentino

Le ricerche dell’ultraleggero sono concentrate nell'entroterra cosentino, tra le montagne di Lattarico e San Benedetto Ullano. I soccorritori, infatti, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare, visto che questi tipi di aerei viaggiano sotto costa e sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti che affollano le spiagge calabresi.

Nonostante questo le ricerche - alle quali si è aggiunto l'elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco Drago VF165 che sta collaborando con il velivolo dell'Esercito in supporto alle squadre di terra - sono condotte anche sul mare.

Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d'Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari (Cassano allo Ionio). Le ultime celle telefoniche agganciate dagli occupanti risultano essere quelle tra Fiumefreddo e Fuscaldo.

Aereo ultraleggero scomparso, partito da un campo di volo semiabbandonato

Il piccolo campo volo dal quale ieri sera è decollato l'ultraleggero che risulta disperso in Calabria è alla fine del lungomare Anna Rita Sidoti di Capo d'Orlando, in contrada Tavola Grande, a pochi metri dal depuratore e della pista utilizzabile per elisoccorso. «È un aeroclub gestito da privati - dice un residente della zona - ma ormai è utilizzato raramente, saranno quattro o cinque i soci abituali. Di tanto in tanto viene qualcuno a tosare l'erba ma la struttura non è più curata come qualche anno fa». Il campo volo è recintato solo in parte, al suo interno vi sono due piccole strutture in stato di semi-abbandono. Nell'area attualmente sono in sosta due ultraleggeri.