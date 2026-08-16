I carabinieri di Cassano all’Ionio sono sulle tracce di un albanese la cui posizione dovrà essere chiarita nell’ambito degli accertamenti. L’uomo aveva una relazione con la vittima: abitavano ad Amendolara

Una donna, Ornella Forastefano (46 anni), è stata trovata morta nella notte davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce. Un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire, sul quale sono in corso serrati accertamenti da parte dei carabinieri.

Le informazioni che filtrano in queste prime ore sono ancora frammentarie e impongono la massima cautela. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto prima che il corpo della donna venisse rinvenuto nei pressi del presidio sanitario e, soprattutto, di stabilire le cause e le circostanze della morte.

Si cerca un uomo di nazionalità albanese

Al momento nessuna pista può essere considerata definitivamente accertata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di una morte violenta. In queste ore i carabinieri starebbero inoltre cercando di rintracciare un uomo di nazionalità albanese la cui posizione dovrà essere chiarita nell’ambito degli accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni, tra l’uomo e la donna potrebbe esserci stata una relazione, circostanza che dovrà tuttavia trovare conferma nelle indagini. L’omicidio, ipotesi al vaglio degli inquirenti, si sarebbe verificato ad Amendolara.

Resta da comprendere anche che cosa sia avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento e in quali circostanze la donna sia arrivata davanti all’ospedale. Sono proprio questi alcuni dei punti sui quali si concentra in queste ore il lavoro degli investigatori.

Le indagini sono condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. Gli accertamenti delle prossime ore potrebbero consentire di definire con maggiore precisione il quadro e di fare luce su una vicenda che, allo stato, presenta ancora numerosi interrogativi.

Chi è la vittima

Ornella Forastefano, secondo quanto si apprende, è la nipote di Domenico Forastefano, cugina di Pasquale (detenuto al 41 bis). Il padre della 46enne, Antonio, morì invece in un agguato mafioso a Marina di Sibari nel lontano 1999.

Trebisacce sotto choc

La notizia ha intanto profondamente scosso Trebisacce in una giornata particolarmente significativa per la comunità. Oggi, 16 agosto, la cittadina dell’Alto Ionio celebra infatti San Rocco, una delle ricorrenze religiose più sentite, tradizionalmente accompagnata dalle celebrazioni e dalla processione in mare.

Una giornata che avrebbe dovuto essere interamente dedicata alla devozione e alla festa e sulla quale, inevitabilmente, pesa adesso quanto accaduto durante la notte.

Il quadro resta in continua evoluzione. Saranno gli accertamenti dei carabinieri e le determinazioni della Procura di Castrovillari a chiarire natura e dinamica della morte, nonché l'eventuale coinvolgimento di altre persone.