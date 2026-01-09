Il maltempo inizia a far registrare i primi disagi nel Cosentino. Il forte vento che da ore sta interessando l’intera provincia di Cosenza ha provocato la caduta di un albero lungo la carreggiata che collega Mendicino e Cosenza.

L’episodio si è verificato al confine tra i due comuni, all’altezza della zona del Mariano Santo, dove l’albero, probabilmente abbattuto dalle raffiche di vento, è finito sulla sede stradale, rendendo temporaneamente impraticabile l’arteria.

Sul posto sono in corso le operazioni di rimozione per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. Al momento non si registrano feriti né danni a cose. La situazione è costantemente monitorata, mentre l’invito alla prudenza resta valido su tutto il territorio provinciale, considerato il persistere delle condizioni meteo avverse.