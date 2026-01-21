La Squadra Mobile di Cosenza e gli agenti del Commissariato di Polizia di Paola hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di Fuscaldo: nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 30 grammi di marijuana, strumenti per il confezionamento e la pesatura, una pistola lanciarazzi clandestina senza matricola, un tirapugni e due cartucce da caccia.

Su disposizione della Procura di Paola, l'uomo è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani.