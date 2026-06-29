Proseguono le indagini dei carabinieri di Scalea, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, per individuare l'uomo che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola, all'interno di una discoteca di Sangineto, sul Tirreno cosentino, all'indirizzo di un gruppetto di giovani, ferendone due agli arti.

Gli investigatori stanno proseguendo nella visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza sia all'esterno che all'interno del locale per trovare elementi che consentano di identificare l'uomo che ha fatto fuoco. Il procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi, ha riferito che le indagini proseguono anche "con altra autorità giudiziaria". Un riferimento, probabilmente, alla Procura di Cosenza, essendo i due feriti residenti nel capoluogo di provincia. L'attività dunque, potrebbe proseguire anche per capire meglio chi siano i due feriti e poter risalire al movente, sul quale, al momento, non ci sarebbero ipotesi ben definite.