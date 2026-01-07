Un incidente stradale di grave entità si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Rogliano e Cosenza, provocando il ferimento di quattro persone.

Lo scontro ha coinvolto due mezzi in transito sulla carreggiata nord. L’impatto, particolarmente violento, ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei sanitari del 118. Per uno dei feriti si è reso indispensabile anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per consentire un trasferimento rapido in ospedale.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno comportato la temporanea chiusura del tratto autostradale.

Le condizioni delle persone ferite sono in fase di valutazione, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.