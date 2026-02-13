Il Busento esonda

La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa riguardante l’ipotesi di reato di bancarotta impropria per mancato adempimento del debito tributario. Per ora non decade da senatore
Lo ha stabilito la Cassazione che ha anche annullato la sentenza d'Appello per valutare la Giustizia riparativa. Sono accusati di duplice tentato omicidio dei proprietari di un noto locale davanti al quale si consumò una lite, poi degenerata.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Cosenza ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria versione dei fatti in relazione alle contestazioni mosse dalla Procura
La Suprema Corte conferma il diniego della Corte d’appello di Catanzaro ritenendo sussistente la colpa grave per le condotte online considerate causalmente rilevanti, nonostante l’assoluzione definitiva per presunte finalità terroristiche
I danni maggiori sulla fascia tirrenica: danni a molte strutture aziendali e coltivazioni compromesse. Ecco il quadro tracciato da Coldiretti tra esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità
Sorical rileva un intorbidimento oltre i valori consentiti e invita le amministrazioni comunali a emettere ordinanze di stop: ecco le aree interessate. Si stima una durata della criticità di circa 48 ore
Il sindaco fa il punto sui danni provocati da vento e forti piogge: «Fondamentale la nostra opera di prevenzione negli anni per scongiurare il peggio. La Regione ci rimborserà tutti gli interventi urgenti»
Maltempo e valori oltre soglia alla sorgente “Ferrera Bassa”. Sorical S.p.A. invita i sindaci a emettere ordinanze di non utilizzo per circa 48 ore in diverse aree tra Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea
Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Dopo Harry il maltempo non si è mai fermato e una perturbazione dopo l’altra ha colpito la nostra regione. Negli ultimi due giorni poi, i fenomeni estremi che stanno interessando soprattutto il Tirreno
Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali