Il Busento esonda

13 febbraio, 2026
Evacuazioni, crolli e inondazioni. Provincia di Cosenza devastata dal maltempo | LIVEBLOG

Dal Tirreno alle aree interne è un susseguirsi di segnalazioni di danni e problemi dovuti alle mareggiate, alle piogge e ai venti forti. Problemi sulla Ss 18, nel capoluogo, sulla Ss 107.
Redazione
Evacuazioni, crolli e inondazioni. Provincia di Cosenza devastata dal maltempo | LIVEBLOG
Dal Palazzaccio

Mario Occhiuto condannato per la bancarotta fraudolenta della società Ofin, annullato solo un capo d'imputazione

La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa riguardante l’ipotesi di reato di bancarotta impropria per mancato adempimento del debito tributario. Per ora non decade da senatore
Antonio Alizzi
Il ciclone

Zumpano, il Crati spacca la provinciale: clienti fatti evacuare dai negozi

Cede l’asfalto lungo la provinciale che costeggia il fiume Crati. Sgomberate multisala, supermercato e attività commerciali. Il Comune firma l’ordinanza urgente 

Redazione
La decisione

Sparatoria sul lungomare di Diamante, confermate le condanne per i tre fratelli De Rose

Lo ha stabilito la Cassazione che ha anche annullato la sentenza d'Appello per valutare la Giustizia riparativa. Sono accusati di duplice tentato omicidio dei proprietari di un noto locale davanti al quale si consumò una lite, poi degenerata. 
Redazione Cronaca
Maltempo a Cosenza, Caruso: «Nostra prevenzione fondamentale»

13 febbraio 2026
Ore 11:25
Tortora, allagata zona Parco California

13 febbraio 2026
Ore 08:51
Separazione carriere, Altieri spiega perché votare No al referendum di marzo

L’avvocato Giuseppe Altieri, portavoce del Comitato per il No, contesta la riforma: «Non cambia nulla nel processo, ma tocca la Costituzione e introduce un sistema complesso e rischioso»

 

12 febbraio 2026
Ore 14:11
Marano Principato, cinque arresti per associazione al traffico di droga

Operazione antidroga a Marano Principato: cinque in carcere su ordine della Dda di Catanzaro. Sequestrati hashish, marijuana e cocaina.

12 febbraio 2026
Ore 11:02
L’inchiesta

Estorsione e maltrattamenti, Roberto Sacco lascia il carcere: disposti i domiciliari

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Cosenza ha respinto integralmente le accuse, fornendo la propria versione dei fatti in relazione alle contestazioni mosse dalla Procura
Antonio Alizzi
Emergenza maltempo

Fuscaldo chiede lo stato di calamità dopo frane, esondazioni e mareggiate

Nota del Comune alla Regione e alla Prefettura: torrenti Mercaudo e Maddalena in piena, danni a viabilità e strutture, lungomare a rischio
Redazione
Le motivazioni

Ingiusta detenzione, la Cassazione nega l’indennizzo a Domenico Giorno

La Suprema Corte conferma il diniego della Corte d’appello di Catanzaro ritenendo sussistente la colpa grave per le condotte online considerate causalmente rilevanti, nonostante l’assoluzione definitiva per presunte finalità terroristiche
Antonio Alizzi
Maltempo estremo

Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza

I danni maggiori sulla fascia tirrenica: danni a molte strutture aziendali e coltivazioni compromesse. Ecco il quadro tracciato da Coldiretti tra esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità
Redazione Cronaca
Maltempo in Calabria

Nils flagella la regione: raffiche oltre i 100 km/h, frane e mareggiate. In arrivo domani il ciclone di San Valentino

Piogge intense, smottamenti e alberi abbattuti tra Tirreno, aree interne e Catanzarese jonico. Dopo una breve tregua, il 14 febbraio atteso un nuovo ciclone, denominato ufficialmente Oriana
Salvatore Lia
L’avviso

Il maltempo colpisce anche la sorgente Ferrera Bassa, acqua non potabile tra Fiumefreddo e Amantea

Sorical rileva un intorbidimento oltre i valori consentiti e invita le amministrazioni comunali a emettere ordinanze di stop: ecco le aree interessate. Si stima una durata della criticità di circa 48 ore
Redazione Cronaca
maltempo

Caruso: «Situazione grave e preoccupante a Cosenza, ma sotto controllo. Occhiuto ci sosterrà» | VIDEO

Il sindaco fa il punto sui danni provocati da vento e forti piogge: «Fondamentale la nostra opera di prevenzione negli anni per scongiurare il peggio. La Regione ci rimborserà tutti gli interventi urgenti»
Antonio Clausi
Allerta idrica

Acqua torbida alla sorgente Ferrera Bassa: stop temporaneo all’uso potabile in cinque comuni del Tirreno cosentino

Maltempo e valori oltre soglia alla sorgente “Ferrera Bassa”. Sorical S.p.A. invita i sindaci a emettere ordinanze di non utilizzo per circa 48 ore in diverse aree tra Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea
Redazione
L'appello

Maltempo nel Cosentino, il sindaco di Santa Sofia d’Epiro Sisca: «Chi ha trattori si avvicini alla zona industriale»

Il primo cittadino del comune arbereshe: «Si attende ancora il picco della piena. C’è estrema necessità di supporto»
Francesco Roberto Spina
Emergenza

Crati in piena a Sibari, allarme sul ponte: «Sale di due centimetri ogni dieci minuti»

Il livello idrometrico ha raggiunto i cinque metri. Protezione civile e Comune al lavoro per rinforzare la curva più fragile vicino al ponte
Matteo Lauria
Emergenza meteo

Maltempo in Calabria, stop agli impianti idrici nel Cosentino: disservizi in diversi comuni

Precipitazioni intense e criticità elettriche fermano impianti di sollevamento e potabilizzazione. Tecnici Sorical al lavoro per il ripristino
Redazione
Danni e disagi

Il maltempo divora (ancora) la Calabria, frane e allagamenti sulle strade: diversi i tratti chiusi al traffico

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile
Redazione Cronaca
pioggia battente

Maltempo, notte terribile a Cosenza e provincia. Crati e Busento, fiumi in piena | VIDEO

Temporali violenti tra Tirreno e aree interne, esonda il Busento a Molino Irto e cresce il livello del Crati, danni e monitoraggi in corso lungo tutta la costa
Salvatore Bruno
la sanzione

Rende, locale non a norma. Sospese le attività 

Polizia Municipale e Vigili del Fuoco nei loro controlli hanno riscontrato una serie di criticità per le quali si è reso necessario il provvedimento
Rende
Allerta meteo

Rose, crolla fabbricato su via San Giovanni: scuole chiuse

Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Redazione
Allerta meteo

Frana sulla SP70 tra Scigliano e Savuto: strada chiusa

Il movimento franoso, di rilevanti dimensioni, sarebbe collegato alle persistenti condizioni di maltempo che stanno interessando l’area nelle ultime ore
Redazione
Differenze

Ciclone Nils sulla Calabria: perché prima si parlava di Ulrike

Dopo Harry il maltempo non si è mai fermato e una perturbazione dopo l’altra ha colpito la nostra regione. Negli ultimi due giorni poi, i fenomeni estremi che stanno interessando soprattutto il Tirreno
Salvatore Lia
Maltempo

Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata

Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore
Redazione
Critiche e risposta

Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»

Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
Ale. Tru.
Emergenza maltempo

Saracena, frana su via della Fiumara: isolata la strada delle sorgenti

Massi sono precipitati sulla carreggiata, mentre un muro è collassato lungo la strada provinciale che collega il centro a Castrovillari
Redazione
