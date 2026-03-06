Un incendio ha distrutto un escavatore all’interno di un cantiere a Torano Castello. L’episodio si è verificato in via dei Mille, nell’area in cui sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale. L’allarme è stato lanciato poco dopo l’una, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Cosenza è arrivata la segnalazione della presenza di un mezzo da cantiere in fiamme. La pattuglia dell’Arma si è immediatamente diretta sul posto, mentre venivano allertati anche i vigili del fuoco.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato l’escavatore già completamente avvolto dalle fiamme. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Rende, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area.

Il mezzo coinvolto nel rogo è stato identificato come un Daewoo 160Q, privo di targa, appartenente a un’impresa edile con sede a Torano Castello e impiegato nei lavori dell’opera pubblica attualmente in fase di realizzazione. Il proprietario della macchina operatrice ha raggiunto il cantiere poco dopo l’arrivo dei soccorritori per verificare personalmente quanto accaduto. Secondo i primi riscontri tecnici effettuati dai vigili del fuoco, non si esclude che l’incendio possa avere un’origine dolosa. Proprio per questo motivo sono stati avviati ulteriori accertamenti investigativi.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Torano Castello, guidati dal maresciallo Francesco Naccarato, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e a individuare eventuali responsabili del gesto. Nel frattempo, del mezzo da cantiere rimane soltanto la carcassa completamente carbonizzata.