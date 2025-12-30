Un incendio ha interrotto la quiete notturna dello scalo ferroviario di Corigliano-Rossano. Poco prima delle 23 di ieri sera, le fiamme hanno interessato la cabina di comando di un macchinario in uso nel cantiere per l’elettrificazione della linea jonica. Il mezzo pesante, fermo sui binari al momento dell’episodio, è di proprietà di una delle imprese impegnate nei lavori lungo la tratta ferroviaria. L’allarme ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento il rogo in breve tempo.

Presenti anche gli agenti del Commissariato di polizia e un’ambulanza del 118, intervenuta per precauzione. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si segnalano danni alle strutture ferroviarie circostanti. Le prime verifiche orientano verso un corto circuito come possibile causa dell’incendio. Su questa ipotesi stanno lavorando gli investigatori della polizia di Corigliano-Rossano.

Non viene però esclusa una matrice diversa. Gli inquirenti valutano anche la possibilità di un’azione volontaria, che potrebbe andare dal gesto vandalico a un danneggiamento con finalità intimidatoria ai danni dell’azienda proprietaria del mezzo.Gli accertamenti proseguono per definire con precisione l’origine dell’episodio.