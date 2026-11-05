Il Gip ha revocato la misura degli arresti domiciliari anche per l’uomo che secondo la DDA di Catanzaro avrebbe fatto da intermediario tra il sindaco Stasi e il procacciatore di voti Annibale Matalone, in cambio di assunzioni al Comune di Corigliano Rossano
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Vincenzo Curia tornano in libertà. Il Gip di Catanzaro ha sciolto la riserva e revocato, come per Stasi, la misura cautelare degli arresti domiciliari e il controllo con braccialetto elettronico, disposti nell’ambito dell’inchiesta Ginestra. La decisione arriva prima del pronunciamento del Tribunale del Riesame.
Secondo le prime informazioni, la revoca potrebbe essere legata al venir meno dei gravi indizi di colpevolezza. Un aspetto che resta da confermare attraverso la lettura del provvedimento, necessaria per precisare le motivazioni relative alle due posizioni.