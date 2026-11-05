Vincenzo Curia tornano in libertà. Il Gip di Catanzaro ha sciolto la riserva e revocato, come per Stasi, la misura cautelare degli arresti domiciliari e il controllo con braccialetto elettronico, disposti nell’ambito dell’inchiesta Ginestra. La decisione arriva prima del pronunciamento del Tribunale del Riesame. 

Cronaca

Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

Antonio Alizzi
Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

Secondo le prime informazioni, la revoca potrebbe essere legata al venir meno dei gravi indizi di colpevolezza. Un aspetto che resta da confermare attraverso la lettura del provvedimento, necessaria per precisare le motivazioni relative alle due posizioni.