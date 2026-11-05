Il 19 novembre a Palazzo Bachelet la testimonianza di una donna del percorso «Liberi di scegliere». Prima del convegno sarà piantata una talea dell’Albero di Falcone
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Giovedì 19 novembre 2026, alle 9.30, si apriranno a Palazzo Bachelet i lavori del convegno «La tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata». Prima dell’incontro, nella sede del Consiglio superiore della magistratura, sarà messa a dimora una talea dell’Albero di Falcone. Sarà possibile seguire l’evento in diretta audio e video sul sito di Radio Radicale.
Il programma prevede tre sessioni con rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, dell’avvocatura e delle associazioni. A introdurre i lavori sarà la consigliera del CSM Daniela Bianchini. Porteranno i saluti il vicepresidente del Consiglio Fabio Pinelli, il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola, il procuratore generale presso la Cassazione Pietro Gaeta e il generale Raffaele Pio Manicone. L’attrice Nicole Grimaudo leggerà un brano commemorativo.
«Liberi di scegliere», la legge e la testimonianza di una donna
La prima sessione, dedicata alla legge n. 131/2026 «Liberi di scegliere», darà spazio anche alla testimonianza di una donna inserita nel percorso. A moderare il confronto sarà la consigliera del CSM Bernadette Nicotra.
Interverranno la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, la senatrice Vincenza Rando e la deputata Carolina Varchi. Al dibattito parteciperanno anche Franca Maria Rita Imbergamo, procuratrice aggiunta della Direzione nazionale antimafia, Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, e il consigliere del CSM Felice Giuffrè.
Formazione e decreti attuativi al centro della seconda sessione
Il consigliere del CSM Dario Scaletta modererà il secondo incontro della mattinata, dedicato alla formazione e ai decreti attuativi. Ne discuteranno Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e il vicecapo della Polizia Raffaele Grassi.
Sono previsti gli interventi di Mauro Paladini, presidente della Scuola superiore della magistratura, Civita Di Russo, vicepresidente dell’Osservatorio Legalità della Regione Lazio, e don Luigi Ciotti, presidente di Libera. A chiudere la sessione sarà Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.
L’applicazione della legge: il confronto del pomeriggio
Alle 15 l’onorevole Franco Roberti modererà la sessione «Le prospettive applicative nella realtà sociale». Interverranno il giornalista Lirio Abbate, la presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo Alessandra Puglisi, la procuratrice generale presso la Corte d’Appello di Palermo Lia Sava e Mario Serio, consigliere del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.