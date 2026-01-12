Nella mattinata odierna, intorno alle ore 11.00, i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti nel comune di Carpanzano lungo la strada provinciale SP64 per un incidente stradale. Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo, una Fiat Punto condotta da una donna di circa 70 anni che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi su un lato.

La conducente è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidata alle cure sanitarie del servizio di emergenza SUEM. La donna è stata quindi trasportata presso l’ospedale di Cosenza per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Carpanzano per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.