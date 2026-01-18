Due auto coinvolte, possibile asfalto bagnato. Intervento di 118 e forze dell’ordine

Incidente nella serata di oggi a Cosenza, su viale della Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Pasquale Rossi e via Simonetta. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate; tra le possibili concause viene valutata la presenza di asfalto bagnato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte.