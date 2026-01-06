L’incidente nel tratto delle “T”, vicino a un ponte: traffico rallentato e soccorsi in azione

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo la strada costiera tra Paola e San Lucido, nel tratto noto come “le T”, in prossimità di un ponte.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura si è ribaltata in un punto della carreggiata caratterizzato da un restringimento, bloccando parzialmente la circolazione. Il mezzo, dopo aver perso il controllo, si è arrestato di traverso sulla sede stradale.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato affidato ai sanitari per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni non risulterebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.