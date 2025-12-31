Pietro Paolo D’Ambrosio, 35 anni, ha perso la vita nelle prime ore di oggi in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Luzzi.

Il giovane viaggiava da solo a bordo della propria autovettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un sinistro nel tratto di strada compreso tra contrada Petrine e Lupinello. Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero coinvolti altri mezzi: l’incidente avrebbe interessato esclusivamente il veicolo condotto dalla vittima.

D’Ambrosio stava rientrando a casa al termine del turno di lavoro svolto presso un’azienda di Mongrassano. L’impatto si è rivelato fatale e per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio, con numerosi messaggi di dolore e affetto affidati ai social da amici e conoscenti.

I messaggi sui social

«Amico mi sono senza parole solo tanto dolore», si legge in un post su Facebook. «Senza parole, senza nessuna spiegazione ma non doveva andare così. Con te era sempre un sorridere ed essere felice. Non meritavi questo», scrive un altro utente.

«La tua anima ribelle, il tuo umorismo, tutto di te rimarrà sempre nel mio cuore mia pecorella. Mi dicevi che ero la tua stella. Beh ora tu sei la mia, anche se avrei preferito tu rimanessi la mia pecorella. Sarai indelebile». È il commento di una ragazza che conosceva Pietro Paolo D’Ambrosio.

«Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Una persona solare come te, allegra, ogni volta che ci vedevamo era una festa. Ora non ci sarà più questa festa. Riposa in pace amico mio», aggiunge un’altra persona amica della vittima. Ed infine: «Conserverò ogni ricordo con cura, grazie per le mille risate fatte insieme, le risate dell’adolescenza fatte di gusto e con il cuore. Con te era impossibile non ridere con le lacrime».