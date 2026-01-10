Un nuovo incidente torna ad accendere i riflettori sulla Statale 106, una delle arterie più pericolose della Calabria. A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che segnala un sinistro avvenuto nel territorio di Corigliano-Rossano, nell’area centrale Enel.

Al momento, spiegano dall’associazione, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente né sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. Quel che è certo è che l’episodio ha già avuto ripercussioni sulla viabilità, con code e rallentamenti lungo il tratto interessato.

La Statale 106 si conferma ancora una volta una strada ad alto rischio, teatro frequente di incidenti che mettono in difficoltà automobilisti e mezzi di soccorso