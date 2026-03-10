Un nuovo incidente stradale ha mandato in tilt, nel pomeriggio, la Statale 107 Silana Crotonese. Lo scontro si è verificato a pochi chilometri da Camigliatello Silano, in prossimità della località Fago del Soldato.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte quattro auto e due persone avrebbero riportato ferite. L’urto è avvenuto all’interno di una galleria, circostanza che ha complicato sia le operazioni di soccorso sia la gestione della viabilità.

Dopo l’incidente la circolazione lungo la 107 è stata temporaneamente bloccata, con code, rallentamenti e disagi per chi era in transito sull’arteria che collega Cosenza con l’area della Sila.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale Anas, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza della carreggiata. La dinamica è in fase di accertamento.