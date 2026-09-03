Coinvolte almeno due auto. Una vettura ha terminato la corsa contro le barriere: sul posto due ambulanze e la polizia

Almeno tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 2 settembre lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nel tratto compreso tra Rende e Cosenza.

Lo scontro si è verificato sul rettilineo in prossimità di Viale Principe e del Parco Acquatico. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte almeno due automobili.

Una vettura contro le barriere

A riportare le conseguenze più rilevanti sarebbe stata un’utilitaria sulla quale viaggiavano le persone rimaste ferite. Dopo l’impatto con l’altro veicolo, l’auto ha terminato la propria corsa contro le barriere di protezione collocate al margine della carreggiata.

La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione. Saranno i rilievi effettuati sul posto a chiarire la traiettoria dei mezzi e le cause dello scontro. Non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte.

Due ambulanze e polizia sulla Statale 107

A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del 118, con il personale sanitario impegnato nelle prime cure ai feriti.

Presenti anche gli agenti della polizia, incaricati di eseguire i rilievi e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni.