La giovane è precipitata da alcuni metri e ha riportato un politrauma. Trasferita in elicottero all’Annunziata di Cosenza

Una serata al mare si è conclusa con un grave incidente sulla costa del Tirreno cosentino. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita dopo una caduta da un’altezza di circa tre-quattro metri, terminata contro una zona caratterizzata dalla presenza di scogli.

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 30 agosto. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da ricostruire: non è al momento possibile stabilire con certezza se la giovane si sia tuffata volontariamente o se abbia perso l’equilibrio precipitando dagli scogli. Dopo i primi soccorsi, considerate le condizioni della ragazza, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La 17enne è arrivata in codice rosso ed è stata successivamente ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica.

Gli accertamenti eseguiti dai sanitari hanno evidenziato un politrauma accompagnato da diverse ferite alla schiena. Una delle lesioni più profonde interessa la zona sottoscapolare e avrebbe coinvolto anche i tessuti e la muscolatura. Il quadro emerso dagli esami comprende inoltre una contusione polmonare, un ematoma alla parete toracica e alcune lesioni alla colonna vertebrale. Rilevata anche una lieve frattura dell’omero destro.

Per la giovane è stato quindi necessario il ricovero, così da consentire ai medici di proseguire le cure e monitorare costantemente l’evoluzione delle sue condizioni. Restano da chiarire la dinamica della caduta e le modalità con cui si è verificato l’impatto con gli scogli. Il tratto di costa interessato presenta caratteristiche che possono rendere particolarmente rischiosi i tuffi, soprattutto in presenza di rocce affioranti e fondali non facilmente valutabili dalla superficie. La ragazza resta ricoverata all’Annunziata di Cosenza sotto osservazione medica.