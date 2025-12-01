Paura questa mattina lungo la SS 107 Silana-Crotonese, nel tratto ricadente nel territorio di Rende, nei pressi dello svincolo dell’Università della Calabria, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto anche l’ex sindaco Marcello Manna.

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica sarebbe stata innescata da uno scontro con un’autovettura che proveniva da una strada laterale proprio mentre quella su cui viaggiava Manna stava transitando in direzione del tribunale di Paola. L’impatto ha provocato momenti di forte apprensione.

A bordo del veicolo dell’ex primo cittadino era presente anche una sua collaboratrice. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti di routine e hanno riportato lievi contusioni, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine e gli operatori impegnati nella gestione della viabilità, rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Le cause dell’incidente sono in fase di valutazione.