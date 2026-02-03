L’ITL di Cosenza, insieme al Nucleo speciale dei Carabinieri, ha passato al setaccio locali, cantieri e aziende: sospese quattro attività per lavoro irregolare e violazioni in materia di sicurezza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
È, in cifre, il bilancio dell’attività di vigilanza che nelle scorse settimane ha visto in campo il personale ispettivo ordinario e tecnico dell’ITL di Cosenza, che ha operato unitamente al Nucleo speciale dei Carabinieri, e in sinergia con altre autorità locali, sia nell’ambito della campagna “Alto Impatto” per il controllo della movida urbana, sia nei controlli che hanno interessato i settori del terziario, dell’industria, dell’agricoltura e dell’edilizia.
Per quanto riguarda la campagna “Alto Impatto”, sono state effettuate verifiche all’interno di un circolo ricreativo, dove sono stati trovati 2 lavoratori su 2 privi di regolare assunzione e copertura assicurativa; è stata, perciò, sospesa l’attività di impresa, con irrogazione della somma aggiuntiva di 2.500 euro e della maxi-sanzione per lavoro nero, pari a 31.200 euro.
Nel settore dell’edilizia, è stato controllato un cantiere, nel quale è stato intercettato 1 lavoratore in nero su 4 presenti; si è proceduto, pertanto, a sospendere l’attività d’impresa e a irrogare la somma aggiuntiva di 2.500 euro e la maxi-sanzione di 3.900 euro.
Nei settori terziario, industria e agricoltura sono state ispezionate 9 aziende, in 7 delle quali è stato trovato lavoro nero. In particolare, su un totale di 11 lavoratori controllati, 4 sono risultati sprovvisti di regolare assunzione e copertura assicurativa. Gli ispettori hanno adottato 2 provvedimenti di sospensione a carico di altrettante aziende, con irrogazione della somma aggiuntiva di 2.500 euro per ciascuna e di maxi-sanzioni per lavoro nero per un ammontare complessivo di 15.600 euro.
Inoltre, sono state adottate 5 prescrizioni (4 per sistemi di videosorveglianza non autorizzati e una per mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi) per un totale di 12mila euro circa.