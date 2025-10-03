Il rogo ha minacciato una vicina condotta del gas e una casa

Un’automobile parcheggiata a ridosso di un’abitazione privata a Longobucco è stata avvolta dalle fiamme. Si sospetta che l’incendio non sia di natura accidentale. L’episodio ha assunto particolare gravità per la posizione del mezzo: il fuoco ha lambito i muri dell’edificio e raggiunto condotte di gas, con il rischio concreto di un’esplosione dalle conseguenze drammatiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del Suem 118. Il proprietario dell’auto e la figlia, esposti al fumo sprigionato, hanno riportato lievi sintomi di intossicazione e sono stati subito soccorsi. Le indagini mirano ora a chiarire l’origine del rogo e a verificare eventuali responsabilità.