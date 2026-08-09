Il rettile, un biacco di 140 centimetri, è stato recuperato a Lorica da Gianluca Congi e liberato in sicurezza nei boschi

La splendida cornice turistica del lago di Lorica, presa d'assalto in questi giorni da migliaia di visitatori e villeggianti, è stata teatro di un insolito intervento che ha evitato il peggio a un esemplare della fauna selvatica locale. Un grosso serpente in difficoltà, bloccato a ridosso dell'area pedonale e della strada adiacente densamente trafficata, è stato tratto in salvo grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini e all'intervento provvidenziale di un esperto del settore.

Il salvataggio sul lungolago di Lorica: l'intervento dell'esperto

Il rettile, un imponente esemplare maschio di biacco o serpente carbone (Hierophis carbonarius) della lunghezza di almeno 140 centimetri, si era spinto in una zona ad alta frequentazione umana e veicolare, rimanendo di fatto intrappolato e impossibilitato ad allontanarsi autonomamente in sicurezza. A notare la situazione di pericolo e a mobilitarsi sono stati i fratelli Francesco e Luca Lico, che hanno subito allertato Gianluca Congi, noto esperto faunistico e organico alla Polizia Provinciale di Cosenza.

Nonostante si trovasse in ferie e libero dal servizio, Congi è prontamente intervenuto sul posto. Con professionalità e delicatezza, ha provveduto a recuperare l'animale mettendolo in sicurezza per poi liberarlo immediatamente all'interno di un'area boschiva adiacente, caratterizzata dall'assenza di persone, animali domestici e veicoli in transito, restituendolo così al suo habitat naturale.

La tutela della biodiversità e la crescita della sensibilità ambientale in Sila

L'episodio conferma l'efficacia e il valore dell'intensa opera di educazione e sensibilizzazione ambientale portata avanti nel corso degli anni da Gianluca Congi in tutto il territorio silano. Attraverso incontri formativi nelle scuole, trasmissioni televisive e pubblicazioni divulgative dedicate al ruolo ecologico dei serpenti, l'attività di informazione ha progressivamente trasformato la percezione collettiva nei confronti di questi animali.