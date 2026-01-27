Una maxi rissa all’obitorio di Cosenza ha interrotto un momento di dolore e raccoglimento, trasformando l’ultimo saluto a un defunto in una scena di violenza. Schiaffi, pugni e calci hanno coinvolto diversi familiari che si trovavano nella struttura mentre piangevano il loro caro.

Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe degenerata in pochissimo tempo, apparentemente per questioni legate all’eredità. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, con una colluttazione che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia, che hanno riportato la calma e messo in sicurezza l’area. Tre persone coinvolte nella rissa scoppiata all’obitorio di Cosenza sono state accompagnate nel vicino Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Annunziata per ricevere le cure del caso.

I sanitari hanno riscontrato contusioni e ferite non gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione per quanto accaduto in un luogo deputato al silenzio e al rispetto dei defunti. Sono in corso le indagini da parte della Questura di Cosenza per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Non si escludono provvedimenti nei confronti dei partecipanti alla rissa.