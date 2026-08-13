La 77enne è stata trovata senza vita durante le prime ore del mattino. Sul posto soccorritori e militari per ricostruire le circostanze del decesso

Una donna di 77 anni è stata trovata morta nel Fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della mattina, quando alcune persone che si trovavano nella zona per attività escursionistiche e sportive hanno notato il corpo e dato l’allarme. La richiesta di intervento ai soccorsi è arrivata intorno alle 8. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 provenienti dall’area di Castrovillari. Per la donna, identificata con le iniziali F.F. e residente a Laino, non è stato possibile intervenire: il personale sanitario ha constatato il decesso.

L’episodio è avvenuto lungo uno dei tratti del Lao frequentati durante la stagione estiva per le attività legate al fiume. L’area di Laino Borgo, nel territorio del Pollino, è conosciuta per la presenza di gole, canyon e percorsi utilizzati per rafting, canyoning ed escursioni.

Gli accertamenti sulla morte

Dopo il recupero della salma sono partite le verifiche per stabilire che cosa sia accaduto prima del ritrovamento. Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Laino Borgo e ai militari della Compagnia di Castrovillari, comandata dal capitano Michelangelo Iocolo. Sul corpo della 77enne sono stati eseguiti gli accertamenti esterni da parte del medico legale. Nelle prime fasi dell’indagine non sono state escluse ipotesi diverse sulle cause del decesso, compresa quella di un malore improvviso.

Un elemento preso in considerazione dagli investigatori riguarda le ore precedenti alla morte. Secondo le testimonianze raccolte, la donna sarebbe stata vista in paese nella mattinata da alcune persone che la conoscevano. I testimoni avrebbero riferito di averla notata in condizioni apparentemente normali.

Questo particolare dovrà essere valutato insieme agli altri elementi acquisiti nel corso degli accertamenti, per ricostruire gli spostamenti della donna e stabilire quando e in quali circostanze sia arrivata nel tratto del Fiume Lao dove è stata successivamente trovata.

La salma trasferita a Laino

Le operazioni di recupero si sono svolte alla presenza della figlia della 77enne, che ha seguito l’intervento delle squadre impegnate sul posto. Al termine degli accertamenti, la salma è stata trasferita nell’obitorio del cimitero di Laino. Secondo quanto emerso, l’autorità giudiziaria non ha disposto il sequestro della salma. La famiglia ha quindi potuto procedere con l’organizzazione delle esequie.

Gli elementi raccolti durante le verifiche saranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. Spetterà agli investigatori e all’autorità giudiziaria valutare i dati disponibili e definire la ricostruzione dell’accaduto. Al momento, dunque, il ritrovamento nel Fiume Lao resta al centro degli accertamenti, mentre gli inquirenti stanno verificando ogni circostanza utile a chiarire la morte della donna.

Il cordoglio di Laino Borgo

La notizia ha raggiunto rapidamente la comunità di Laino Borgo, dove la 77enne era conosciuta. Il sindaco Mariangelina Russo ha espresso vicinanza ai familiari e, in particolare, alla figlia della donna. La prima cittadina ha riferito di aver appreso dalle forze dell’ordine dell’esito dell’intervento e ha manifestato il cordoglio dell’amministrazione e della comunità alla famiglia.

Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato la donna nel corso d’acqua. Gli accertamenti dei Carabinieri dovranno consentire di ricostruire la sequenza degli eventi a partire dalle ultime ore della 77enne fino al momento in cui il suo corpo è stato individuato nel Fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo.