La strada statale 504 “di Mormanno” è chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 19,000, nel tratto compreso tra Mormanno e Scalea, in provincia di Cosenza, per rottura di una condotta idrica SORICAL. Sul posto è presente personale Anas per la gestione della viabilità e per le attività di pulizia del piano viabile.

Anas ha prontamente allertato SORICAL per gli interventi di riparazione di competenza e per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale. La riapertura avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.