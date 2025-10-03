Secondo la procura di Cosenza, il medico, due oss e un infermiere, sarebbero stati inadempienti nella gestione del paziente, non impedendo che attuasse il gesto estremo e cagionandone il decesso

La procura di Cosenza, nella persona del pubblico ministero Donatella Donato, ha chiuso le indagini sulla morte di Salvatore Iaccino, meglio conosciuto come “Uccello”, morto suicida nella clinica Villa degli Oleandri, situata a Mendicino.

Quattro le persone indagate: un medico, direttore sanitario della struttura sanitaria, due oss e un infermiere. La procura di Cosenza contesta il fatto che, ciascuno per il proprio ruolo, gli inquisiti siano stati inadempienti nell’impedire che la vittima commettesse il gesto estremo, cagionandone la morte.

Salvatore Iaccino è deceduto il 17 febbraio 2025 tra le 18:15 e le 18:30 del 17 febbraio scorso, nella stanza in cui risiedeva. I legali di parte civile sono gli avvocati Cristian Cristiano, Maurizio Nucci, Mattia Caruso e Angelo Nicotera.

Gli indagati sono difesi dall’avvocato Innocenzo Palazzo.