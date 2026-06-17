Il giovane era conosciuto per il suo impegno nel panificio di famiglia e per la grande passione per il canto lirico. Sui social centinaia di messaggi di cordoglio

Un'intera comunità si è stretta nel dolore per la scomparsa di Gaetano Aita, il giovane di 21 anni morto improvvisamente ieri mattina a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro dell'Esaro, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane. Gaetano era infatti conosciuto per la sua educazione, la sua disponibilità e quella gentilezza discreta che gli aveva fatto conquistare l'affetto di tante persone.

Accanto all'impegno quotidiano nel panificio di famiglia, una delle sue più grandi passioni era la musica. In particolare il canto lirico, coltivato con dedizione e autentico trasporto. Una passione che rappresentava una parte importante della sua identità e attraverso la quale riusciva a esprimere sensibilità e talento, lasciando un ricordo speciale in chi lo ascoltava.

La sua morte ha generato una profonda ondata di commozione sui social network, dove in queste ore si susseguono messaggi di cordoglio, ricordi personali e testimonianze di affetto.

Tra i tanti messaggi pubblicati, c'è chi ricorda di averlo conosciuto quando era ancora bambino e di averne subito intuito il talento musicale. Altri raccontano la sua presenza in occasioni importanti della vita familiare, come matrimoni e celebrazioni, sottolineando la straordinaria educazione e la capacità di lasciare un segno nel cuore delle persone.

Parole che restituiscono il ritratto di un ragazzo amato dalla sua comunità, la cui scomparsa interrompe troppo presto un percorso umano e artistico che lasciava intravedere importanti prospettive.

I funerali di Gaetano Aita saranno celebrati mercoledì 17 giugno alle ore 17.30 nella chiesa di Nostra Signora Madonna di Fatima a San Lorenzo del Vallo, dove la comunità si riunirà per l'ultimo saluto.

In queste ore di dolore, il pensiero di un intero paese è rivolto ai genitori, ai familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.