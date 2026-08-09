Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla nostra redazione da Angelo Guido in relazione al ricovero del padre nel reparto di Geriatria di Cosenza.

Giorno 5 luglio, mio padre, a causa di un boccone di traverso, sviene. Dei residui di cibo vanno nei polmoni causando ab ingesta. Chiamiamo subito una ambulanza e andiamo in pronto soccorso. Dopo poche ore lo trasferiscono a Medicina d’Urgenza. Per quindici giorni, il personale ed i medici del reparto lo curano con pazienza e garbo. Sabato 18 la dottoressa Pignataro, responsabile del reparto, ci dice che lo trasferiranno in geriatria per continuare la cura antibiotica e debellare l’infezione ai polmoni. Questo perché la cura era lenta e a lunga degenza.

Dopo due giorni di geriatria, gli infermieri di geriatria si presentano in stanza, staccano tutte le flebo e ci comunicano che il paziente sarà dimesso. Fra lo sconcerto di noi familiari, lo riportiamo a casa.

Dopo meno di 12 ore siamo stati costretti a richiamare una ambulanza e riportarlo al pronto soccorso. Mio padre respirava male e perdeva conoscenza. Fra lo sconcerto generale ritorna il Medicina d’Urgenza. Stavolta privo di conoscenza e in condizioni pessime. Fra la rabbia di noi familiari e lo sconcerto dei medici e degli infermieri di Medicina Generale che, per quindici giorni hanno lottato per rimetterlo in piedi, mio padre è morto il 25 luglio alle 15.