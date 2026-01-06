La Protezione Civile Calabria segnala un peggioramento delle condizioni meteo sull’intero territorio regionale nelle prossime ore.

Secondo quanto comunicato, una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artica interesserà la Calabria, e in particolare la provincia di Cosenza, tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, determinando tempo diffusamente perturbato. Sono previste piogge e temporali, accompagnati da nevicate a quote medio-basse, con possibili disagi soprattutto nelle aree interne e montane.

In considerazione del quadro meteorologico atteso, per la giornata di domani, 7 gennaio 2026, è stata diramata un’allerta gialla su tutta la Regione.

La Protezione Civile raccomanda attenzione negli spostamenti e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione.