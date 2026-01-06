Sono previste piogge e temporali, accompagnati da nevicate a quote medio-basse, con possibili disagi soprattutto nelle aree interne e montane

La Protezione Civile Calabria segnala un peggioramento delle condizioni meteo sull’intero territorio regionale nelle prossime ore.

Secondo quanto comunicato, una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artica interesserà la Calabria, e in particolare la provincia di Cosenza, tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, determinando tempo diffusamente perturbato. Sono previste piogge e temporali, accompagnati da nevicate a quote medio-basse, con possibili disagi soprattutto nelle aree interne e montane.

In considerazione del quadro meteorologico atteso, per la giornata di domani, 7 gennaio 2026, è stata diramata un’allerta gialla su tutta la Regione.

La Protezione Civile raccomanda attenzione negli spostamenti e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione.