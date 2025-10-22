Habitué della guida senza patente a bordo di veicoli privi di copertura assicurativa, ha subito il sequestro dell’automobile e risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale

Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di “Alto impatto”, disposti dal Questore della Provincia, personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano ha fermato e controllato nell'area urbana di Rossano un pregiudicato del posto, segnalato per la sua recidiva condotta antigiuridica consistente nel mettersi alla guida di veicoli, privi di copertura assicurativa e senza patente, percorrendo strade in velocità, anche contromano, con pericolo per l'incolumità pubblica, in violazione delle norme del Codice della Strada.

La persona in questione, alla vista degli operatori, cercava di eludere il controllo effettuando manovre repentine e pericolose, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Intercettato e fermato, oltre ad essere stato denunciato all’A.G. in stato di libertà per il reato di resistenza a P.U. e la reiterazione di guida senza patente, ha subìto a proprio carico il sequestro amministrativo del veicolo con cui viaggiava (intestato a terzo, obbligato in solido), poichè sprovvisto di R.C.A..

Il mezzo è stato affidato al custode giudiziale. Il soggetto interessato per ben tre volte in precedenza ha assunto condotte analoghe, subendo le conseguenti sanzioni.

L’uomo, trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish, è stato, altresì, segnalato al Prefetto della Provincia di Cosenza per detenzione di stupefacenti per uso personale.