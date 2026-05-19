Il Tribunale di Cosenza accoglie la linea difensiva dell’avvocato Pierluigi Pugliese e assolve l’imputata dall’accusa di violazione della riservatezza

Una sentenza definita importante e innovativa in materia di privacy arriva dal Tribunale di Cosenza, che ha assolto una donna di Aprigliano, quasi ottantenne, accusata di violazione aggravata e continuata del diritto alla riservatezza dei vicini di casa.

La decisione è stata pronunciata dal Tribunale presieduto dal giudice Antico, al termine di un’istruttoria dibattimentale che si è conclusa con l’escussione di un teste a discarico, un carabiniere di Rogliano, e con l’esame dell’imputata.

L’accusa di violazione della privacy

La donna, indicata con le iniziali P.M., era chiamata a rispondere di una contestazione delicata: secondo l’accusa, avrebbe effettuato riprese con il telefonino in luoghi di privata dimora di pertinenza dei vicini di casa.

Una vicenda maturata in un contesto di rapporti di vicinato e approdata davanti al giudice con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, tema di stretta attualità soprattutto alla luce dell’uso sempre più frequente di smartphone e dispositivi di registrazione nella vita quotidiana.

La linea della difesa

La difesa, affidata all’avvocato Pierluigi Pugliese, ha sostenuto l’insussistenza del fatto e, in ogni caso, la piena legittimità della condotta attribuita all’imputata.

Nel corso del processo, la linea difensiva ha insistito sul contenuto, sullo spirito e sulla ratio della disposizione normativa richiamata, evidenziando come la vicenda dovesse essere valutata alla luce del concreto contesto in cui le riprese sarebbero state effettuate.

L’assoluzione del Tribunale di Cosenza

La sentenza assume rilievo perché interviene su un tema sempre più ricorrente: il confine tra tutela della privacy, rapporti di vicinato, uso del telefonino e legittimità delle condotte documentative.

Il giudice ha evidentemente ritenuto non provata la responsabilità penale dell’imputata, valorizzando gli elementi emersi nel dibattimento e la ricostruzione proposta dalla difesa.