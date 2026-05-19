Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, diversi reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, introduzione clandestina di smartphone e schede sim nel carcere di Paola. Per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna

L’inchiesta antidroga “Baia Bianca”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è culminata questa mattina in una vasta operazione dei Carabinieri tra Calabria, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna.

L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Scalea con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, conta ventisette indagati, di cui quattordici attinti dalla misura cautelare in carcere.

Le contestazioni

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, detenzione, trasporto, acquisto e spaccio di droga, estorsione e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce e intimidazioni per il recupero dei debiti di droga, concorso nei reati in materia di stupefacenti, utilizzo di corrieri e staffette per il trasporto della droga, introduzione clandestina di smartphone e schede sim nel carcere di Paola, accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e recidiva reiterata per alcuni degli indagati.

L’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Centinaia di presunte cessioni di stupefacente

Secondo la ricostruzione accusatoria, il gruppo avrebbe operato stabilmente tra Scalea, Praia a Mare, Tortora, Maratea e altri centri dell’alto Tirreno cosentino, con canali di approvvigionamento attivi soprattutto tra Campania e Basilicata. Le indagini avrebbero documentato centinaia di episodi di cessione di sostanze stupefacenti e un articolato sistema di gestione dell’attività criminale anche attraverso telefoni introdotti clandestinamente nella Casa Circondariale di Paola.

Gli indagati destinatari della custodia cautelare in carcere

Si tratta di:

- Ferdinando Aliberti, inteso “Nando”, 43 anni, residente a Sulmona (AQ);

- Emilio Arcuri, inteso “il vecchio” o “lo zio”, 55 anni, residente a Maratea (PZ);

- Giovanni Condello, inteso “Gianni”, 30 anni, residente a Napoli;

- Salvatore Coppola, inteso “Totò”, 44 anni, residente a Scalea (CS);

- Elvira Cortese, 24 anni, residente a Scalea (CS);

- Maria Grazia Cortese, 24 anni, residente a Scalea (CS);

- Mikael Foresta, 33 anni, residente a Praia a Mare (CS);

- Emanuele Gasparro, 47 anni, residente a Napoli e domiciliato a Santa Maria del Cedro (CS);

- Simone Iannotti, 42 anni, residente a Praia a Mare (CS);

- Gerardo Leo, 41 anni, residente a Siano (SA);

- Alessio Palma, 31 anni, residente a Scalea (CS);

- Luigi Ricci, 38 anni, residente a Scalea (CS);

- Giuseppe Sagario, 44 anni, residente a Praia a Mare (CS);

- Carmelo Zito, inteso “Carmine”, 44 anni, residente a Crosia (CS).

Gli altri indagati

Gli altri indagati dell’inchiesta (non attinti dalla misura cautelare in carcere) sono:

- Pasquale Annunziata, 32 anni, residente a Scalea (CS);

- Viviana Bandiera, 35 anni, residente a Montorio Romano (RM), domiciliata a Praia a Mare (CS);

- Alessia Condello, 22 anni, residente a Napoli;

- Salvatore Cortese, 23 anni, residente a Scalea (CS);

- Alessandro D’Amato, 49 anni, residente a Santa Maria del Cedro (CS);

- Michele Gioviale, 42 anni, residente a Siano (SA);

- Lucia Maratea, 60 anni, residente a Scalea (CS);

- Fabio Marzico, 48 anni, residente a Praia a Mare (CS);

- Giovannina Montaspro, 41 anni, residente a Praia a Mare (CS);

- Gildo Perrone, inteso “Eugenio”, 45 anni, residente a Diamante (CS);

- Antonio Perrotta, 40 anni, residente a Casalnuovo di Napoli (NA);

- Alexandra Emanuela Ricci, 17 anni, residente a Scalea (CS);

- Paola Zito, 27 anni, residente a Scalea (CS).