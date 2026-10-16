Protesta dei camionisti a Montalto

Il primo provvedimento vietava anche gli usi igienico-sanitari, ma la rettifica limita il divieto a «bere, cucinare e preparare bevande». Un errore nella formulazione che ha ampliato le restrizioni per i cittadini
Dopo cinque giorni di protesta, i lavoratori dell’ex Ilva rimuovono i blocchi davanti alla raffineria. Le autocisterne potranno riprendere i viaggi in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre resta aperto il confronto sul futuro industriale di Taranto
Nel Cosentino mobilitazioni ad Acri e Corigliano Rossano, dove al centro della giornata finiscono anche l'emergenza idrica e il diritto allo studio. Nella città ionica il sindaco Flavio Stasi si schiera al fianco di agricoltori e pescatori: «Servono misure strutturali»
La Procura di Cosenza sollecita il carcere per cinque indagati e gli arresti domiciliari per altri nove. Al centro degli accertamenti presunte cessioni di cocaina, marijuana e hashish tra il capoluogo, Rogliano, Parenti e Torano
L’ordinanza del sindaco Pino Capalbo riguarda numerose zone, comprese aree del centro. La relazione tecnica era stata trasmessa agli uffici comunali ieri alle 17.43, ma comunicata alla popolazione solo questa mattina sui social dopo le 11: e chi non li usa come viene informato?
I carabinieri hanno scoperto locali di produzione e deposito non registrati. Conserve, miele, confetture, oli e saponette realizzati senza le procedure di sicurezza previste. Sanzionato il titolare di 65 anni
La mobilitazione va avanti da venerdì e rallenta la raccolta delle olive a ridosso della campagna olivicola. I primi cittadini Mauro Bonifacio (Francavilla) e Giuseppe Ramundo (Cerchiara) chiedono un confronto con Regione e Governo, che finora non hanno dato risposte
Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto nella camera, avrebbe spinto la giovane sul letto e l’avrebbe privata degli indumenti, costringendola a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Gli atti tornano alla Procura per le successive valutazioni
Dalla Capitanata alla Sicilia, la protesta di agricoltori e autotrasportatori si allarga. Da venerdì scatta il fermo dei camion in Calabria e Sicilia. La Regione stanzia 15 milioni, ma la mobilitazione non si ferma. Primi segnali di proteste in alcune realtà del Nord
Terzo giorno di presidio nel Cosentino, mentre la protesta continua Falerna e si allarga Corigliano-Rossano con l’adesione dei pescatori: «Il gasolio è triplicato, teniamo le barche ferme». Venerdì scattano quattro presidi strategici