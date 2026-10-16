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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Protesta dei camionisti a Montalto

16 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La mobilitazione

Trattori e tir pronti invadono la Calabria: è il giorno della protesta, presidi in tutta la regione – LIVE

Dal Pollino allo Stretto, sono una quindicina i presidi di agricoltori e autotrasportatori. Disagi e rallentamenti in vista. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Redazione Cronaca
Trattori e tir pronti invadono\u00A0la Calabria: è il giorno della protesta, presidi in tutta la regione – LIVE\n
Carburante attenzionato

Diesel fuori norma in un distributore, la Finanza sequestra oltre 6mila litri di gasolio

Controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane in sei distributori della provincia. Il sequestro avvenuto a Dasà. Accertamenti in corso sulla filiera di approvvigionamento
Redazione Cronaca
<p>Diesel fuori norma in un distributore, la Finanza sequestra oltre 6mila litri di gasolio</p>
Marcia indietro

Acri, il Comune sbaglia l’ordinanza sull’acqua e la corregge dopo nove ore

Il primo provvedimento vietava anche gli usi igienico-sanitari, ma la rettifica limita il divieto a «bere, cucinare e preparare bevande». Un errore nella formulazione che ha ampliato le restrizioni per i cittadini
Francesco Roberto Spina
Acri, il Comune sbaglia l’ordinanza sull’acqua e la corregge dopo nove ore\n\n\n
La svolta

Benzina e diesel tornano (anche) in Calabria, si sblocca la crisi in Puglia: via i presidi alla raffineria Eni

Dopo cinque giorni di protesta, i lavoratori dell’ex Ilva rimuovono i blocchi davanti alla raffineria. Le autocisterne potranno riprendere i viaggi in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre resta aperto il confronto sul futuro industriale di Taranto
P. P. P.
Benzina e diesel tornano (anche) in Calabria, si sblocca la crisi in Puglia: via i presidi alla raffineria Eni\n

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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

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Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni

16 ottobre 2026
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Protesta dei camionisti a Montalto

16 ottobre 2026
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Cosenza, lunghe code alle stazioni di rifornimento in tutta la provincia

15 ottobre 2026
Ore 05:48
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Cronaca

Protesta dei camionisti a Montalto

16 ottobre 2026
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Cosenza, lunghe code alle stazioni di rifornimento in tutta la provincia

15 ottobre 2026
Ore 05:48
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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

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Cronaca

Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni

16 ottobre 2026
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<p>Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni </p>
Cronaca

Protesta dei camionisti a Montalto

16 ottobre 2026
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Protesta dei camionisti a Montalto
Cronaca

Cosenza, lunghe code alle stazioni di rifornimento in tutta la provincia

15 ottobre 2026
Ore 05:48
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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

Cosenza, studenti in piazza contro il Governo
Cronaca

Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni

16 ottobre 2026
Ore 10:52
<p>Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni </p>
dilagano le proteste

Da Cosenza a Corigliano Rossano, studenti in piazza per l’autunno caldo delle scuole | FOTO - VIDEO

Nel capoluogo adesione alla mobilitazione contro il Governo e sit-in autonomo allo Scorza. Sullo Ionio il sindaco Stasi al fianco dei ragazzi e manforte ai camionisti sulla SS 106
Antonio Clausi
Da Cosenza a Corigliano Rossano, studenti in piazza per l’autunno caldo\u00A0delle scuole | FOTO -\u00A0VIDEO
I sit-in

Caro vita e carburanti, la protesta si allarga agli studenti in Calabria: «Non ce la fa più nessuno»

Nel Cosentino mobilitazioni ad Acri e Corigliano Rossano, dove al centro della giornata finiscono anche l'emergenza idrica e il diritto allo studio. Nella città ionica il sindaco Flavio Stasi si schiera al fianco di agricoltori e pescatori: «Servono misure strutturali»
Francesco Roberto Spina
Caro vita e carburanti, la protesta si allarga agli studenti in Calabria: «Non ce la fa più nessuno»\n
l’arresto

Rossano, avrebbe minacciato la moglie e tentato di colpirla con un machete: arrestato 40enne

L’episodio intorno alle 22. Sul posto i carabinieri della stazione di Rossano con il supporto del Radiomobile. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari
Matteo Lauria
Rossano, avrebbe minacciato la moglie e tentato di colpirla con un machete: arrestato 40enne\n
la decisione

Omesso versamento delle ritenute, imprenditrice rendese prosciolta in udienza predibattimentale a Cosenza  

Il giudice ha accolto la tesi dell’avvocato Andrea Onofrio sull’applicazione delle recenti modifiche alla normativa tributaria.  
Redazione
Omesso versamento delle ritenute, imprenditrice rendese prosciolta in udienza predibattimentale a Cosenza\n\u00A0\n
in rivolta

Protesta dei camionisti. Presidiata la rotonda di Montalto – VIDEO

Una decina di mezzi pesanti stazionano a Settimo di Rende, all’imbocco di via Cristoforo Colombo. Un secondo presidio è segnalato tra Montalto Uffugo e Rose, in località Coretto
Salvatore Bruno
Protesta dei camionisti. Presidiata la rotonda di Montalto –\u00A0VIDEO\n
L’accusatore

Concorso della polizia locale a Diamante, denuncia sulla presunta diffusione delle tracce

Michele Presta ha presentato un esposto alla Guardia di finanza chiedendo verifiche sulla procedura del 2026. Le circostanze denunciate devono ancora essere accertate
Redazione
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Nuova indagine

Droga nel Cosentino, chieste misure cautelari per 14 persone: interrogatori preventivi in corso

La Procura di Cosenza sollecita il carcere per cinque indagati e gli arresti domiciliari per altri nove. Al centro degli accertamenti presunte cessioni di cocaina, marijuana e hashish tra il capoluogo, Rogliano, Parenti e Torano
Antonio Alizzi
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Il divieto

Acri, acqua vietata anche per lavarsi: dopo blackout e caos carburanti è una nuova emergenza

L’ordinanza del sindaco Pino Capalbo riguarda numerose zone, comprese aree del centro. La relazione tecnica era stata trasmessa agli uffici comunali ieri alle 17.43, ma comunicata alla popolazione solo questa mattina sui social dopo le 11: e chi non li usa come viene informato?
Francesco Roberto Spina
Acri, acqua vietata anche per lavarsi: dopo blackout e caos carburanti è una nuova emergenza\n
Mobilitazione generale

Autotrasporto, diciassette presidi nella mappa della Calabria: cinque punti indicati nel territorio cosentino

Dal nodo Sibari-Frascineto alla statale 18, fino a Montalto, San Lucido e Guardia Piemontese: le località riportate nel documento della categoria
Redazione
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Controlli a tappeto

Blitz dei Nas nella Presila catanzarese, sequestrati 1.500 chili di alimenti e 355 di cosmetici: laboratorio chiuso

I carabinieri hanno scoperto locali di produzione e deposito non registrati. Conserve, miele, confetture, oli e saponette realizzati senza le procedure di sicurezza previste. Sanzionato il titolare di 65 anni
Redazione Cronaca
Blitz dei Nas nella Presila catanzarese, sequestrati 1.500 chili di alimenti e 355 di cosmetici: laboratorio chiuso\n
Disagi per tutti

Gasolio finito nel Cosentino, il caos lascia a piedi gli alunni a Santa Sofia d’Epiro: «Niente carburante per lo scuolabus»

Il sindaco Daniele Sisca avverte: «Senza rifornimenti possibili disagi già da domani». Si cercano soluzioni alternative per garantire il servizio
Francesco Roberto Spina
Gasolio finito nel Cosentino, il caos lascia a piedi gli alunni a Santa Sofia d’Epiro: «Niente carburante per lo scuolabus»\n
Servizio straordinario

Cosenza, controlli rafforzati alle autolinee: identificate 184 persone e verificati 90 veicoli

La Questura ha coordinato un servizio ad alto impatto nell’area di piazza delle Province. Tra le persone controllate, 53 avevano precedenti; verifiche anche su 24 cittadini stranieri
Redazione
Cosenza, controlli rafforzati alle autolinee: identificate 184 persone e verificati 90 veicoli\n
Caro carburante

Agricoltori in protesta in Calabria, i sindaci alzano la voce: «Dove sono i sindacati che dovrebbero aiutarli?»

La mobilitazione va avanti da venerdì e rallenta la raccolta delle olive a ridosso della campagna olivicola. I primi cittadini Mauro Bonifacio (Francavilla) e Giuseppe Ramundo (Cerchiara) chiedono un confronto con Regione e Governo, che finora non hanno dato risposte
Franco Sangiovanni
Agricoltori in protesta in Calabria, i sindaci alzano la voce: «Dove sono i sindacati che dovrebbero aiutarli?»\n
accertamento dei fatti

Presunta violenza sessuale in struttura turistica del Tirreno, concluso l’incidente probatorio

Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto nella camera, avrebbe spinto la giovane sul letto e l’avrebbe privata degli indumenti, costringendola a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Gli atti tornano alla Procura per le successive valutazioni
Antonio Alizzi
Presunta violenza sessuale in struttura turistica del Tirreno, concluso l’incidente probatorio\n
file interminabili

Cosenza, psicosi carburante: assalto ai distributori, code fino a notte in tutta la provincia | VIDEO

Migliaia di automobilisti in fila per il timore di restare senza benzina e diesel. Le proteste a Taranto e le difficoltà nella movimentazione delle autocisterne alimentano le preoccupazioni
Redazione
Cosenza, psicosi carburante: assalto ai distributori, code fino a notte in tutta la provincia | VIDEO
Il punto sulla protesta

Caro gasolio, il Sud si ferma: trattori e camion sulle strade, in Calabria distributori a secco

Dalla Capitanata alla Sicilia, la protesta di agricoltori e autotrasportatori si allarga. Da venerdì scatta il fermo dei camion in Calabria e Sicilia. La Regione stanzia 15 milioni, ma la mobilitazione non si ferma. Primi segnali di proteste in alcune realtà del Nord
Redazione
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senza parole

L'incredibile messinscena di un cosentino: si finge deportato di Auschwitz, scrive libri e tiene incontri. Ma non è vero niente

Da Laino Borgo ai teatri del Veneto, passando per una misteriosa cantina: la surreale parabola dell’uomo che si inventò nobile prussiano per raccontare la Shoah
Francesco La Luna
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Processo Acheruntia, sentenza attesa l’11 novembre dopo undici anni

Ultime discussioni difensive davanti al Tribunale di Cosenza. Resta l’intervento dell’avvocato Salvatore Staiano per Michele Trematerra
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Caro carburanti

«Protestiamo per tutti, ma non si vede nessuno»: rabbia e delusione tra gli agricoltori in Calabria

Terzo giorno di presidio nel Cosentino, mentre la protesta continua Falerna e si allarga Corigliano-Rossano con l’adesione dei pescatori: «Il gasolio è triplicato, teniamo le barche ferme». Venerdì scattano quattro presidi strategici
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Omicidio Aquino, chiesto l’ergastolo per Le Pera e 23 anni per Intrieri e Arturi

Il pm Alessandro Riello ha concluso la requisitoria illustrando gli elementi a sostegno dell’accusa. Sollecitate le attenuanti generiche per Intrieri e Arturi
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