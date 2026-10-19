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Cronaca

Protesta sulla costa tirrenica cosentina

19 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
No al processo

Fatture ritenute false, prosciolti gli imprenditori Francesco e Antonella Dodaro: cade il sequestro da 164mila euro

Non luogo a procedere anche Angelo Magnoli. Il giudice non ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Cosenza
Antonio Alizzi
Fatture ritenute false, prosciolti gli imprenditori Francesco e Antonella Dodaro: cade il sequestro da 164mila euro\n
cosenza&malavita

Omicidio Gaetani, l’avvocato di Maestri: «Teme per sé e la famiglia»

Il penalista Michele Gigliotti segnala la presenza di un’arma da taglio nella disponibilità di un altro detenuto e chiede interventi senza trasferire il collaboratore
Antonio Alizzi
Omicidio Gaetani, l’avvocato di Maestri: «Teme per sé e la famiglia»\n
resistenza sociale

Rende dopo Cosenza, la protesta dilaga: rallentamenti e presidio permanente a Quattromiglia | VIDEO

Agricoltori, trasportatori, studenti e precari riprendono la lotta per le loro rivendicazioni. Tutti concordi su un aspetto: il costo dell'esistenza è diventato insostenibile per la classe lavoratrice. Alle 18 assemblea pubblica
Antonio Clausi
Rende dopo Cosenza, la protesta\u00A0dilaga: rallentamenti e presidio permanente a Quattromiglia | VIDEO
Lutto nell’Esaro

Tragedia a Roggiano Gravina, tredicenne muore schiacciata dal trattore guidato dal padre

La bambina sarebbe caduta dalla pedana del mezzo agricolo nella zona vicina al lago. Inutili i tentativi di rianimazione del 118
Redazione
Tragedia a Roggiano Gravina, tredicenne\u00A0muore schiacciata dal trattore guidato dal padre\n

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Cronaca

Rende, presidio permanente dei manifestanti contro il caro vita

19 ottobre 2026
Ore 08:48
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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

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Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni

16 ottobre 2026
Ore 10:52
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Protesta dei camionisti a Montalto

16 ottobre 2026
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19 ottobre 2026
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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

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Cosenza, studenti in piazza. Giornata di mobilitazioni

16 ottobre 2026
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Cosenza, studenti in piazza contro il Governo

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Misure di prevenzione

Sorveglianza speciale annullata, la Corte d’Appello accoglie il ricorso di un 45enne di Bisignano

I giudici hanno escluso i presupposti originari e la pericolosità sociale. I due procedimenti penali erano stati archiviati
Redazione
Sorveglianza speciale annullata, la Corte d’Appello accoglie il ricorso di un 45enne di Bisignano\n
Il processo in Corte d’Assise

Omicidio di Giuseppe Gaetani, in aula l’investigatore: dal furgone alla “pax” mafiosa

Il tenente colonnello Piscopo ricostruisce l’agguato e il contesto criminale. Le difese contestano immagini, intercettazioni e piste seguite dal Nucleo Investigativo di Cosenza
Antonio Alizzi
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Indagini in corso

Crotone, primario dell’Asp indagato per truffa: perquisiti il Centro di salute mentale e casa-ambulatorio

La Procura ipotizza prestazioni sanitarie private senza le autorizzazioni aziendali e senza partita Iva. Il medico avrebbe continuato a incassare le indennità legate al rapporto di esclusività con l’Asp. Perquisizioni anche informatiche
Redazione Cronaca
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Il blitz

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: sei misure cautelari a Crotone – NOMI

L’operazione è scattata alle prime ore del mattino con l’impiego di oltre 80 agenti. Alcuni indagati ritenuti vicini alla cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura
Redazione Cronaca
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L’episodio

La paura all’autostazione di Cosenza e l’aiuto di una giovane coppia di sconosciuti: «Vorrei ritrovarli e stringere loro la mano»

La donna racconta di essersi finta madre del ragazzo per allontanare un uomo molesto. I due poi sono rimasti con lei fino all’arrivo del bus. Ora li chiama a raccolta 
Francesco Perri
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caro carburanti

Proteste per il caro carburanti, il parroco di Tarsia don Cosimo Galizia: «Non si può chiedere a un popolo di resistere all’infinito»

Il vicario della Forania di Terranova da Sibari esprime vicinanza ad agricoltori, autotrasportatori e famiglie e rivolge un appello a chi governa. Chiede risposte concrete, misure efficaci e tempi certi.
Franco Sangiovanni
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Da Sibari la disperazione di un autotrasportatore: «Lo Stato ci ha messo in croce, ma qui il popolo non c’è»

Nel mirino Iva e accise sul carburante, ma anche politica, sindacati e associazioni di categoria. Una risposta potrebbe arrivare il 20 anziché il 27
Franco Sangiovanni
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Memoria e giustizia

Delitto Aversa, i silenzi del poliziotto: «Non si fidava. Voleva andare alla Dia a denunciare quello che aveva scoperto»

Ai microfoni di LaC On Air parla il figlio del sovrintendente ucciso nel 1992 insieme alla moglie. «Era turbato, aveva una pistola sotto al sedile dell’auto». Il ruolo della «zona grigia» e i legami tra cosche, politica e affari. «Si è goduto poco la famiglia. Mia madre il perno della famiglia»
Alessia Truzzolillo
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Epilogo

Corigliano Rossano, sparatoria al lido Baffo Bianco: in carcere due giovani condannati in via definitiva

La Polizia ha eseguito l’ordine di carcerazione per una pena di 2 anni, 1 mese e 24 giorni. L’episodio avvenne il 21 luglio 2025 sul lungomare Sant’Angelo: un uomo rimase ferito
Redazione
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caro vita

Il vescovo Savino al presidio tra Francavilla e Cerchiara: «La Chiesa lotta con voi, siete gli angeli custodi della terra»

Il Presule di Cassano e vicepresidente della Cei annuncia una lettera a Regione e Governo e chiede a banche e Agenzia delle Entrate di sospendere decreti ingiuntivi e pignoramenti per chi protesta
Franco Sangiovanni
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Jonio cosentino

Corigliano, in forte agitazione in casa trascina un poliziotto per la giubba: arresto convalidato

Il 46enne aveva tentato di scagliarsi contro la convivente, presenti anche la madre. Per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A suo carico è aperto anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia
Redazione
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La protesta continua

Notte ai presidi di Sibari, Francavilla e Cerchiara: «Non si può vivere così». E ai camionisti fermi si offre un panino caldo

Tra gasolio alle stelle, costi insostenibili e accuse alle istituzioni, chiedono risposte entro il 20 ottobre: «Non riusciamo più a mantenere le nostre attività e ad arrivare fine mese»
Franco Sangiovanni
Notte ai presidi di Sibari, Francavilla e Cerchiara:\u00A0«Non si può vivere così». E\u00A0ai camionisti fermi si offre un panino\u00A0caldo\n
Il fattaccio

Cosenza, viene aggredito sotto casa dopo aver separato due ragazzini che si picchiavano

Vittima un professionista di 57 anni, colpito da due uomini scesi da un’auto. Si è trattato di una spedizione punitiva. Indagano i carabinieri
Redazione
Cosenza,\u00A0viene aggredito sotto casa dopo aver separato due ragazzini che si picchiavano\n
La mobilitazione

A San Lucido secondo giorno di protesta: «Non vogliamo briciole, vogliamo il pane in tavola»

Dal presidio un appello a sindaci, rappresentanti regionali e parlamentari contro il caro vita e l’aumento dei costi. «Servono risposte concrete, altrimenti porteremo la protesta fino a Roma»
Redazione Cronaca
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Primo grado

Processo sulla presunta discarica a Corigliano-Rossano, assolto l’ex presidente del Consorzio Marsio Blaiotta

Il Tribunale ha pronunciato l’assoluzione per non aver commesso il fatto e disposto il dissequestro dell’area vincolata dal marzo 2023
Redazione
Processo sulla presunta discarica a Corigliano-Rossano, assolto l’ex presidente del Consorzio Marsio Blaiotta\n
Appello antimafia

Curcio scuote la Calabria indifferente: «La ’ndrangheta vale miliardi, ma troppi ancora sottovalutano la sua forza»

Il procuratore della Dda di Catanzaro a «Tam – Talk About Mafia»: «Non fare rumore è la prima regola». L’allarme sugli interessi delle mafie per l’economia legale, le infiltrazioni nella pubblica amministrazione e i limiti agli strumenti investigativi
Alessia Truzzolillo
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La svolta

Benzina e diesel tornano (anche) in Calabria, si sblocca la crisi in Puglia: via i presidi alla raffineria Eni

Dopo cinque giorni di protesta, i lavoratori dell’ex Ilva rimuovono i blocchi davanti alla raffineria. Le autocisterne potranno riprendere i viaggi in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre resta aperto il confronto sul futuro industriale di Taranto
P. P. P.
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dilagano le proteste

Da Cosenza a Corigliano Rossano, studenti in piazza per l’autunno caldo delle scuole | FOTO - VIDEO

Nel capoluogo adesione alla mobilitazione contro il Governo e sit-in autonomo allo Scorza. Sullo Ionio il sindaco Stasi al fianco dei ragazzi e manforte ai camionisti sulla SS 106
Antonio Clausi
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I sit-in

Caro vita e carburanti, la protesta si allarga agli studenti in Calabria: «Non ce la fa più nessuno»

Nel Cosentino mobilitazioni ad Acri e Corigliano Rossano, dove al centro della giornata finiscono anche l'emergenza idrica e il diritto allo studio. Nella città ionica il sindaco Flavio Stasi si schiera al fianco di agricoltori e pescatori: «Servono misure strutturali»
Francesco Roberto Spina
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l’arresto

Rossano, avrebbe minacciato la moglie e tentato di colpirla con un machete: arrestato 40enne

L’episodio intorno alle 22. Sul posto i carabinieri della stazione di Rossano con il supporto del Radiomobile. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari
Matteo Lauria
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Crocifisso cade durante la messa e colpisce il sacerdote: morto il prete

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MERCE QUASI FINITA

Tirreno cosentino, le conseguenze delle proteste: scaffali vuoti in diversi supermercati