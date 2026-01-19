Furto nel tardo pomeriggio di sabato a Cosenza. Ignoti hanno preso di mira la libreria Ubik di corso Mazzini, appropriandosi dell’incasso della giornata prima di allontanarsi.

I titolari dell’esercizio hanno sporto denuncia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza, che hanno avviato i primi accertamenti e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

È partita un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del furto.