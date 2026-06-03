In particolare, l’incendio ha interessato una parte di vegetazione di fronte al ponte del Campagnano e una parte di via Carlo Alberto della Chiesa, più un'area adiacente i campetti di calcio

In riferimento all’incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri, 2 giugno 2026, nel Parco Robinson, l’Amministrazione Comunale di Rende precisa che le fiamme hanno toccato solo la parte della struttura chiusa al pubblico da quattro anni circa. In particolare, l’incendio ha interessato una parte di vegetazione di fronte al ponte del Campagnano e una parte di via Carlo Alberto della Chiesa, più un'area adiacente i campetti di calcio.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale, grazie all’azione congiunta della Polizia Locale e di Rende Servizi con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco è stato tempestivo e risolutivo. Per fortuna, l’area del Parco Robinson aperta al pubblico non ha riportato alcun danno e resterà aperta e pienamente fruibile come sempre.