A seguito alla richiesta dei nove consiglieri di minoranza, il presidente Francesco Adamo ha convocato, per il 29 luglio prossimo a partire dalle ore 19 una seduta dell’assise con un solo ordine del giorno
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La Conferenza dei Capigruppo del 23 luglio 2026 ha dato seguito alla richiesta dei nove consiglieri di minoranza. Pertanto, il presidente Francesco Adamo ha convocato, per il 29 luglio prossimo a partire dalle ore 19, la seduta del Consiglio Comunale con un unico punto all’Ordine del Giorno dedicato all’incendio del 17 luglio.