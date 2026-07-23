La Conferenza dei Capigruppo del 23 luglio 2026 ha dato seguito alla richiesta dei nove consiglieri di minoranza. Pertanto, il presidente Francesco Adamo ha convocato, per il 29 luglio prossimo a partire dalle ore 19, la seduta del Consiglio Comunale con un unico punto all’Ordine del Giorno dedicato all’incendio del 17 luglio. 