«Siamo arrivati appena in tempo e, mi permetto di aggiungere, siamo orgogliosi di esserci riusciti». Con questa frase, Alfredo Ferraro, il Comandante della Polizia Locale di Rende, ha commentato il soccorso, andato a buon fine, di un anziano in pericolo di vita nella sua proprietà a Saporito. La squadra della Polizia Locale, allertata di parenti della persona soccorsa, è intervenuta nel pomeriggio del 20 gennaio.

L’uomo, che non dava notizie di sé da alcuni giorni, era in un rifugio di fortuna in una sua proprietà, senza ripari adeguati dal freddo. L’intervento tempestivo degli agenti ha scongiurato un esito potenzialmente drammatico. «Ci sono storie di solitudine che possono comportare conseguenze tragiche», ha aggiunto il Comandante Ferraro, «ma per fortuna esistono sempre vie di uscita e quel che è accaduto lo dimostra. Siamo felici, particolarmente felici, di essere riusciti a fare il nostro dovere».