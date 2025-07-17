La sentenza pronunciata oggi nell'aula bunker di Castrovillari, assolti Marcello Manna e Pino Munno
La Cassazione non ha accolto le censure difensive rispetto al tema della ricusazione. Altre udienze previste nel mese di aprile
La sentenza era attesa per le 13 ei giudici hanno impiegato solo pochi minuti in più per dare lettura del dispositivo di sentenza. Dispositivo che ha chiuso il primo giro di boa di “Reset”, il grande processo contro la nuova 'ndrangheta di Cosenza. Alla sbarra c'erano 122 persone, altrettante erano già state giudicate in precedenza con il rito abbreviato. Numeri imponenti che hanno fatto da sfondo all'inchiesta avviata con l'ondata di arresti e sequestri del primo settembre 2022.
L'obiettivo della Dda di Catanzaro era quello di dimostrare che a partire dallo scorso decennio e fino ai giorni nostri, gli affari illeciti a Cosenza e nel suo hinterland sono stati gestiti da sette gruppi criminali, riuniti in una sorta di confederazione guidata da Francesco Patitucci con il supporto di alcuni gerarchi come Roberto Porcaro, Mario Piromallo, Salvatore Ariello e altri ancora.
Quasi tutti i vertici del clan, Patitucci incluso, avevano già risolto la partita in abbreviato, ragion per cui alla sbarra erano rimasti i quadri intermedi e le seconde linee dell'organizzazione. A loro si aggiungevano anche politici come l'ex sindaco di Rende, Marcello Manna, e uno dei suoi assessori, Pino Munno, chiamati in causa per presunti accordi elettorali stipulati con la criminalità organizzata. Quella pronunciata nell'aula bunker di Castrovillari è solo una sentenza di primo grado. Se ne riparlerà tra circa un anno in Appello. Di seguito, le condanne e le assoluzioni sancite al termine del dibattimento.
Condannati e assolti del processo Reset
- Fabrizio Abate assolto
- Giovanni Abruzzese assolto
- Fiore abruzzese assolto
- Rosaria Abbruzzese 13 anni e 4 mesi
- Giovanni Aloise Assolto
- Pierangelo Aloia assolto
- Armando Antonucci assolto
- Rosina Arno assolto
- Ariosto Artese assolto
- Rosario Aurello 2 anni
- Danilo Bartucci 1 anno
- Giuseppe Bartucci 10 anni
- Massimo Benvenuto 7 anni
- Luigi Berlingieri detto “Faccia d'angelo” assolto
- Antonio Bevilacqua 6 anni e 8 mesi
- Cosimo Bevilacqua assolto
- Nicola Bevilacqua 10 anni e 6 mesi
- Aurelia Braccioforte 2 anni
- Agostino Briguori 11 anni e 2 mesi
- Giuseppe Broccolo 3 anni e 4 mesi
- Andrea Bruni assolto
- Pasquale Bruni cl. 1979 4anni
- Pasquale Bruni cl. 1970 assolto
- Alfredo Bruno assolto
- Ernesto Campanile 7 anni
- Carmine Caputo 11 anni
- Damiano Carelli assolto
- Placido Cariello 1 anni e 4 mesi
- Andrea Carpino assolto
- Andrea Vincenzo Caruso assolto
- Francesco Casella 10 anni
- Michele Castiglione 4 anni e 3 mesi
- Andrea Cello assolto
- Federico Chianello assolto
- Antonio Chiodo 4 anni
- Massimo Ciancio Assolto
- Giuseppe Cirillo Assolto
- Antonio Colasuonno 6 anni
- Cesare Conte assolto
- Antonio Covelli assolto
- Aldo Andrea D'Ambrosio assolto
- Emma D'Ambrosio assolta
- Massimo D'Ambrosio 19 anni e 8 mesi
- Alessio De Cicco assolto
- Sergio Del Popolo 15 anni e 8 mesi
- Pietro De Mari 4 anni e 1 mese
- Antonio De Rose 4 anni
- Pasquale De Rose assolto
- Armando De Vuono 5 anni
- Giovanni Drago assolto
- Patrizia Drago assolto
- Angelo Falcone assolto
- Umile Ferraro 1 anni e 4 mesi
- Eugenio Filice assolto
- Anna Fiorillo assolto
- Remo Florio 7 anni
- Fabrizio Fuoco assolto
- Giovanni Garofalo 10 anni
- Rosanna Garofalo 17 anni e 6 mesi
- Mario Gervasi assolto
- Fabio Giannelli assolto
- Fabrizio Gioia Assolto
- Giovanni Grandinetti assolto
- Simone Greco assolto
- Stefano Grosso 1 anno e 4 mesi
- Sergio La Canna assolto
- Umile Lanzino 1 anno
- Massimiliano Lo Polito assolto
- Silvia Lucanto assolta
- Antonio Lucà 4 anni e 6 mesi
- Gianluca Maione assolto
- Cosimo Manzo 6 anni e 4 mesi
- Marcello Manna assolto
- Francesco Marchiotti assolto
- Stefano Antonio Marigliano 6 anni e 4 mesi
- Roberta Maritato 1 anno e 8 mesi
- Andrea Mazzei 12 anni e 1 mese
- Giuseppe Midulla 6 anni
- Bruno Mollica assolto
- Giuseppe Mondera 4 anni
- Francesco Morabito assolto
- Alessandro Morrone 20 anni e 4 mesi
- Filippo Morrone 1 anno e 4 mesi
- Pino Munno assolto
- Silvio Orlando 3 anni e 6 mesi
- Massimo Palermo assolto
- Francesco Papara 2 anni e 8 mesi
- Mario Perri 10 anni
- Sandro Perri assolto
- Giuseppe Perrone 5 anni
- Antonio Pignataro assolto
- Antonio Carmine Policastri assolto
- Antonio Presta “Tonino” 20 anni
- Giuseppe Presta 12 anni
- Domenico Prete assolto
- Remo Prete assolto
- Sergio Raimondo 18 anni
- Paolo Recchia 1 anno
- Andrea Reda 10 anni e 6 mesi
- Ines Reda assolta
- Francesco Reda assolto
- Paolo Reda assolto
- Marcello Rizzuti assolto
- Danny Romano 16 anni e 8 mesi
- Massimiliano Rossiello 7 mesi
- Cristian Francesco Ruffolo 2 anni
- Rosa Rugiano 3 anni e 4 mesi
- Domenico Salerno assolto
- Domenico Sannà 2 anni
- Orlando Scarlato assoluto
- Mario Sirangelo 2 anni
- Alessandro Stella 8 mesi
- Francesco Stola 14 anni e 8 mesi
- Francesco Tassone assolto
- Francesca Tiralongo assolta
- Vittorio Toscano assolto
- Mario Trinni 6 mesi
- Ivan Trinni assolto
- Sandro Vomaro 10 anni
- Cristian Vozza assolto
- Massimo Volpentesta 4 anni