Prosegue senza sosta la sequenza di incendi dolosi che, dall’inizio del 2026, sta interessando il territorio comunale. Nelle prime ore della notte un nuovo episodio ha destato allarme allo Scalo di Rossano.

Intorno alle 2, in via Palermo, una Opel Zafira parcheggiata lungo la strada è stata avvolta dal fuoco. Il mezzo è intestato a un cittadino extracomunitario di origine pakistana. Si tratta del quarto veicolo dato alle fiamme nell’arco di dieci giorni.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze per altre auto e abitazioni vicine.

Presenti anche gli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno avviato un nuovo fascicolo per chiarire natura e responsabilità dell’ennesimo episodio incendiario.