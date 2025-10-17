L’auto, appartenente a un gruppo di extracomunitari, è stata avvolta dal fuoco. Indagano i carabinieri
PHOTO
Nella notte, una Ford S parcheggiata in via Palermo è stata completamente distrutta da un incendio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio del mezzo.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Rossano, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.
Secondo le prime ipotesi, l’origine dell’incendio potrebbe essere dolosa, ma gli inquirenti non escludono altre possibilità. Le indagini proseguono per individuare eventuali responsabili e chiarire il movente del gesto.