«Con grande gioia, entusiasmo e rinnovata fiducia, Innovative Consulting S.r.l. accoglie il decreto cautelare emesso oggi dal Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, che ha disposto la sospensione interinale dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti con cui il Comune di San Giovanni in Fiore aveva revocato l’affidamento del servizio di gestione del Museo Demologico, dei Cunicoli Badiali e dei bagni pubblici.

Il provvedimento, adottato nell’ambito del ricorso R.G. n. 1490/2026, sospende gli atti impugnati fino alla camera di consiglio collegiale fissata per il prossimo 18 novembre 2026. Una decisione cautelare che la Società accoglie con profonda soddisfazione e che rappresenta, soprattutto, un motivo di rinnovato entusiasmo per proseguire il proprio impegno a favore della cultura, della valorizzazione del patrimonio storico e della promozione turistica del territorio.

«Oggi prevalgono la gioia, l’entusiasmo e, soprattutto, una straordinaria voglia di continuare a lavorare. Non abbiamo mai smesso di credere nel valore del nostro progetto, nelle professionalità che lo rendono possibile e nelle potenzialità culturali di San Giovanni in Fiore. La nostra più grande soddisfazione non è fermarci a una vicenda amministrativa, ma poter guardare nuovamente al futuro con la determinazione di chi vuole costruire, promuovere e creare nuove opportunità per il territorio».

Per Innovative Consulting, infatti, la gestione dei beni culturali non rappresenta semplicemente l’esecuzione di un servizio, ma una responsabilità verso la comunità, la sua memoria storica e le generazioni future. Il Museo Demologico e i Cunicoli Badiali costituiscono luoghi identitari di straordinaria importanza, capaci di raccontare tradizioni, storia e radici di una comunità che merita di vedere il proprio patrimonio sempre più conosciuto, frequentato e valorizzato.

«Abbiamo ancora tante idee, tanti progetti e soprattutto tanta voglia di fare. Vogliamo continuare a rendere questi luoghi vivi, accessibili e accoglienti, capaci di emozionare i visitatori e di rappresentare un autentico motore di crescita culturale e turistica. È questa la prospettiva che ci anima ed è questa la direzione nella quale intendiamo continuare a investire le nostre energie».

Un pensiero particolare è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori che, con professionalità, dedizione e senso di responsabilità, hanno contribuito quotidianamente alla gestione dei servizi e alla valorizzazione dei luoghi della cultura.

«A loro va il nostro ringraziamento più sincero. Dietro ogni museo aperto, ogni esperienza culturale ci sono persone, competenze, passione e sacrifici. È anche per loro che vogliamo continuare a guardare avanti, con fiducia e determinazione».

La Società desidera inoltre ribadire il proprio rispetto per le istituzioni e per il percorso giudiziario ancora in corso, nella consapevolezza che il provvedimento adottato ha natura cautelare e che ogni ulteriore valutazione sarà rimessa alle successive determinazioni della giustizia amministrativa. L’auspicio è che questa fase possa favorire un clima di serenità, collaborazione istituzionale e attenzione condivisa verso ciò che deve rimanere l’obiettivo prioritario: la tutela, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale di San Giovanni in Fiore.

«Non vogliamo perdere tempo prezioso. Vogliamo lavorare, accogliere visitatori, promuovere bellezza, raccontare la nostra storia e contribuire a rendere San Giovanni in Fiore una destinazione culturale sempre più attrattiva. Oggi guardiamo avanti con il sorriso, con gratitudine e con la consapevolezza che la cultura merita sempre il massimo impegno».

Perché i luoghi della cultura hanno bisogno di porte aperte, di persone che li vivano e di idee che li facciano crescere. E noi siamo pronti a continuare, con gioia, passione e tutta la determinazione di sempre».