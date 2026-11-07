Analisi dopo il primo quarto del campionato: cosentini in vetta con 12 punti in più rispetto a un anno fa. Sorridono anche Palmese, Soriano Fabrizia e Bocale/Pro Pellaro, mentre Isola Capo Rizzuto e Reggioravagnese scivolano nei bassifondi

All'orizzonte c'è il nono turno del campionato di Eccellenza che, considerando le quindici giornate complessive del girone di andata, segnerà ufficialmente il traguardo del primo quarto di stagione. Un primo bilancio significativo che permette di analizzare l'andamento del massimo torneo regionale mettendo a confronto i punti conquistati finora rispetto allo stesso momento della passata annata.

Chi sale: Dbr Luzzi da record. Volano Palmese, Soriano Fabrizia e Bocale

Il balzo in avanti più clamoroso porta la firma della Dbr Luzzi, attuale capolista e unica squadra ancora imbattuta del torneo. La compagine cosentina viaggia a quota 22 punti: ben 12 in più rispetto allo scorso anno, quando a questo punto della stagione si trovava a quota 10, appena sopra la zona playout.

Sul podio dei miglioramenti si piazzano Palmese e Soriano Fabrizia, entrambe con un attivo di +6 punti. Entrambe le formazioni nella scorsa stagione si trovavano in piena zona calda dopo otto turni: i neroverdi sono passati da 8 agli attuali 14 punti, mentre i vibonesi sono saliti da 7 a 13. Chiude il quadro delle note liete il Bocale (ora matricola Pro Pellaro), che passa dagli 11 punti di centro classifica dell'anno scorso agli attuali 15, in piena zona playoff (+4).

Unico "zero" in bilancio: la Rossanese conferma la quota

L'unica squadra a registrare un bilancio perfettamente in equilibrio è la Rossanese, che conferma esattamente gli 11 punti collezionati dopo le prime otto giornate del campionato 2024/25. Un dato costante che tuttavia resta al di sotto delle ambizioni del club bizantino, accreditato alla vigilia per le posizioni di vertice.

Lievi flessioni: Trebisacce, Paolana e Brancaleone arretrano

Iniziano a vedersi i primi segni meno in casa Trebisacce e Paolana, entrambe con 3 punti in meno rispetto al campionato precedente. Nella passata stagione i giallorossi viaggiavano a una sola lunghezza dalla vetta, mentre i tirrenici occupavano la zona playoff.

Arretra in maniera più vistosa il Brancaleone: con 5 punti in meno (da 11 a 6), i reggini scivolano dal centro classifica dell'anno scorso al pieno coinvolgimento nella zona calda.

Chi scende: Isola CR, Reggioravagnese e il crollo della Virtus Rosarno

I tonfi più rumorosi si registrano nei bassifondi della graduatoria:

Isola Capo Rizzuto (-8): Passa dai 14 punti in zona playoff dello scorso anno ai 6 attuali che valgono il terzultimo posto (dato analizzato al netto della penalizzazione)

Reggioravagnese (-9): Un anno fa sognava i playoff a quota 14, oggi si trova all'ultimo posto in classifica a quota 5.

Virtus Rosarno (-9): È l'allarme più rosso di questo avvio di torneo. La squadra di mister Graziano Nocera, che un anno fa era terza a quota 16 punti, oggi si trova ad appena 7 punti, a un solo passo dalla zona playout.

Punti a confronto

DBR LUZZI +12

PALMESE +6

SORIANO FABRIZIA +6

PRO PELLARO +4

ROSSANESE =

TREBISACCE -3

PAOLANA -3

BRANCALEONE -5

ISOLA CR -8

VIRTUS ROSARNO -9

REGGIORAVAGNESE -9