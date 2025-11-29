Chi era presente ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati carabinieri, ambulanza del 118 e tecnici della prevenzione dello Spisal dell’Asp

Un uomo è rimasto ferito a San Lorenzo del Vallo dopo una caduta dal secondo impalcato di un ponteggio. L’incidente si è verificato mentre stava lavorando su una struttura in un’area di cantiere. Chi era presente ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati carabinieri, ambulanza del 118 e tecnici della prevenzione dello Spisal dell’Asp di Cosenza.

L’uomo è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale di Cosenza. I tecnici stanno effettuando le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica e accertare se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.