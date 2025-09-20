Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

A causa di un albero in fiamme, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 504 “Di Mormanno” al km 7,200, a Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile (foto tratta dal Facebook di Pino Maulicino).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.