Tensione nel pomeriggio in via Salerno: un alterco è degenerato e un uomo è finito in ospedale

Un alterco tra cittadini non europei ha creato agitazione nel tardo pomeriggio a Schiavonea, nei pressi di via Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il confronto verbale tra alcuni uomini sarebbe rapidamente degenerato fino all’uso di un coltello.

Un trentenne è stato raggiunto da un fendente e ha riportato una ferita che ha reso necessario il trasferimento immediato al pronto soccorso di Rossano. Le sue condizioni sono sotto valutazione clinica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la sequenza dei fatti, identificare i presenti e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e non si esclude che possano emergere ulteriori elementi utili a definire la dinamica.