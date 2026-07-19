La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto

È Giuseppe Grande, 23 anni, di Sellia Marina, la vittima del terribile incidente avvenuto nella tarda serata di ieri nel territorio del comune di Sellia Marina, lungo la statale 106.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. A seguito del violento impatto, il giovane conducente della Fiat Panda è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla sua estrazione mediante l’impiego di attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente, affidandolo successivamente al personale sanitario del Suem 118 che, dopo le prime cure sul posto, ne ha disposto il trasferimento in ospedale in gravi condizioni. Successivamente si è appreso che il giovane è deceduto in ospedale.

Sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500, anch’essi presi in carico dal personale sanitario.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha inoltre consentito la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.