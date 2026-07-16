Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nel cuore della Sila, precisamente in località Fago del Soldato. Per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, una Fiat Panda ha improvvisamente perso aderenza sulla SS 107 subito dopo l'uscita dalla galleria situata nei pressi dello svincolo per Montescuro, terminando la sua corsa dopo un violento impatto al Chilometro 59+750.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il personale stradale. Nonostante la rapidità dell'intervento, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista 43enne, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. C’è un altro ferito, di anni 33, trasportato d’urgenza in ospedale a San Giovanni in Fiore.

Sul posto oltre ai sanitari, anche i Carabinieri e personale dell’Anas. I rilievi di rito sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica esatta e individuare i fattori che hanno causato la perdita di controllo del mezzo. La viabilità nel tratto stradale interessato ha subito temporanei rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del veicolo.